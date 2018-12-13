2018-12-13T17:20:00+03:00
Происшествия

В Воронеже столкнулись три легковушки и два автобуса: ранена женщина

ДТП случилось на улице 9 Января
Юрий КОЗЛОВ
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Фото: Владимир БабковФото: Владимир Бабков
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В четверг, 13 декабря, около полудня, на улице 9 Января у дома № 268 произошла масштабная авария.

- 60-летний водитель «Рено-Сандеро», ехавший в сторону улицы Антонова-Овсеенко, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «ПАЗиком». Легковушку отшвырнуло на «Опель-Вектру», а потом на «Хендай-Гетц». Корейскую иномарку отбросило еще на один «ПАЗ». В итоге в той или иной степени оказалось побито пять машин, - рассказала Анита Проняева, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД по Воронежу. - Что касается людей, то в ДТП пострадала 32-летняя женщина, рулившая «Хендаем». Шоферы «ПАЗика» 31 и 48 лет и 37-летний водитель «Опеля», по предварительным данным, серьезных травм не получили.

Фото: Владимир Бабков

Фото: Владимир Бабков

На улице 9 Января можно было постоять как в старые добрые времена - эпоху строительства развязки. Из-за аварии оказались парализованы обе полосы движения по направлению к Придонскому, объезд шел по встречной.

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