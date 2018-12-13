2018-12-13T15:42:04+03:00
Происшествия

Воронежцам рассказали, как оказать первую помощь при переохлаждении

Учитывая изменение погоды, этот порядок действий нужно знать всем
Юлия ТЕРНОВА
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Волонтеры поискового отряда "Черноземье" опубликовали перечень рекомендаций на тему первой помощи пострадавшим от сильного переохлаждения. Рекомендации составили в службе спасения. Итак, если человек сильно переохладился - например, в холодной воде - нужно для начала снять с него мокрую одежду и не только укутать в тепное, но и надеть какой-нибудь глоовной убор. Грелки следует разложить по следующим местам: под мышками, у головы, на паховую зону и на грудь. В экстремальных условиях можно попробовать согреть человека теплом своего тела. Помните, что начинать следует с туловища и лишь затем приступать к конечностям.

Вызывать скорую нужно в том случаее, если пострадавший демонстрирует заторможенную реакцию, если у него замедлились пульс и дыхание. Помните, что в любой чрезвычайной ситуации можно воспользоваться номером 112.

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