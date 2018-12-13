В Воронеже грабителя таксиста нашли в шкафу у его знакомой

13 Дек. 15:05 2018-12-13T15:21:27+03:00

В шкафах могут прятаться не только любовники, но и рецидивисты. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Кого обычно находят в шкафу? Правильно, героев анекдотов Петросяна и Маменко. То бишь, любовника не семи пядей во лбу. Жизнь подбрасывает сюжеты несколько посложнее.

Эта история началась с того, что 49-летний таксист пришел к полицейским в городской райотдел № 4 и сказал, что из «Фольксвагена», на котором он работал, утащили ценную вещь. Потом добавил подробностей: поступил вызов на улицу Владимира Невского, с которой он «взял на борт» мужчин. Он отвез их по указанному адресу, но вместо платы за проезд лишился видеорегистратора, который утащил один из пассажиров.

Через несколько часов сотрудники уголовного розыска, которые отрабатывали субъектов с криминальным прошлым, задержали по подозрению в преступлении 25-летнего вора-рецидивиста. Он прятался у знакомой в шкафу. Своим местонахождением, он, видимо, добавил толику веселья в сложную работу стражей порядка. Кстати, во время обыска у мужчины нашли похищенный видеорегистратор.

Рецидивиста отправили в следственный изолятор. Он будет отвечать перед судом по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы).