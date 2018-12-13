Из-за припаркованных машин в воронежском дворе образовалась свалка мусора

13 Дек. 14:30 2018-12-13T15:58:23+03:00

Коммунальная техника несколько дней не может проехать к контейнерам

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Жители дома №1 по улице Черняховского сообщили в редакцию, что в их дворе давно не вывозят мусор. Крупногабаритный контейнер переполнился, и отходы складывают уже рядом с ним.

Мы адресовали жалобу воронежцев в управу Ленинского района, где по нашей просьбе провели служебное расследование. Выяснилось, что в неудобствах всего двора виноваты несколько автовладельцев, которые оставляют свои машины ночевать перед контейнером.

- Мусоровозу с манипулятором требуется много места, чтобы забрать заполненный контейнер и поставить чистый, - рассказали в управе Ленинского района. – Но местные жители ставят машины слишком близко к контейнерной площадке, лишая водителя мусоровоза пространства, необходимого для маневра. Два последних дня он приехал и уехал ни с чем.

Вопросы организации своевременного вывоза мусора и решения всех спорных моментов находятся в компетенции УК, которой жильцы платят деньги. Чтобы не дожидаться таких ситуаций, чиновники советуют собственникам сразу обращаться в обслуживающую организацию. Если та не принимает мер, звоните в управу своего района.

По обращению «Комсомолки» управа Ленинского района взяла ситуацию на контроль и пообещала принять меры к УК за нарушение правил благоустройства.