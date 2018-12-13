Силовики просят помочь найти воронежскую школьницу, исчезнувшую две недели назад

13 Дек. 14:08 2018-12-13T14:53:36+03:00

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Воронежские следователи возбудили дело по статье "Убийство" по факту исчезновения Яны Карповой. 16-летняя школьница из микрорайона Краснолесный ушла после занятий из школы 30 ноября около 13.00, и до сих пор о ней ничего неизвестно. Правоохранители продолжают поиски девочки, она объявлена в федеральный розыск. И просят откликнуться всех, кто что-либо знает об исчезновении несовершеннолетней.

В СК уточнили, что никаких сведений, позволяющих предполагать, что девочку могли убить, в настоящее время нет. Просто возбуждение уголовного дела дает более широкие возможности при поисках Яны.

Яне на вид старше 16 лет, она плотного телосложения, ростом 179 см, у девочки длинные темные волосы (окрашенные), голубые глаза. Она была одета в темно-синюю куртку, серые шапку и шарф, черные джинсы, черные ботинки. При себе у девочки был рюкзак сиренево-зеленого цвета.

Кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения девушки, могут позвонить по телефонам: 8(473) 222-92-13; 8(473) 222-80-83; 8-920-218-24-36; 8-999-435-32-00; 8-960-102-39-52; 8-910-246-09-01; 269-69-50 или 02. Конфиденциальность гарантируется.