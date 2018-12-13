13 Дек. 13:36 2018-12-14T11:58:18+03:00

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В группе воронежской ветклиники "Кот Матроскин" появилось объяснение фотосессии с отрезанными головами животных, возмутившей общественность. Фото были сделаны на мастер-классе по ветеринарной офтальмологии в 2013 году. Случилось так, что они просочились в сеть и стали причиной настоящего скандала вокруг клиники. Мастер-класс, на котором врачи фотографировались на разный лад с останками кошек и собак, проводила ее сотрудница - главный врач. Журналистам, включая корреспондентов "Комсомолки", не удалось получить оперативных комментариев. Зато вот какой подоспел сейчас. Автор мастер-класса объясняет, что улыбки на лицах ее учеников - это не знак глумления, а психологическая защита от ужаса:

- Хочу сказать, что я искренне сожалею, что данные фотографии в принципе были сделаны. Если бы у меня была возможность это исправить – я бы исправила, так как сейчас я понимаю, что это категорически недопустимо. Вот уже много лет на практической части моих мастер-классов запрещена фото и видео съемка. Я долго думала, почему возникли улыбки на фото… Улыбки на фото - это не глумление над трупами животных, как было выставлено, а защитно-парадоксальная реакция организма на стрессовую ситуацию, что в психологии является давно описанным феноменом, так как врачи были вынуждены работать с трупным материалом и никому из нас это не доставляло удовольствия. Улыбки врачей обусловлены еще и тем, что люди научились делать сложные операции на глазах, рады полученным навыкам и теперь смогут помогать животным.

В тексте объяснения подчеркнуто, что клиника не была местом проведения скандальной фотосессии и имеет лишь опосредованное отношение к произошедшему. Подписано обращение к широкой общественности было так: "С уважением, Соломахина Любовь Анатольевна, главный врач, ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург, член RSVO и ESVO".