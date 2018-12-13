В ночной аварии в Воронежской области пострадали пять человек

13 Дек. 13:20 2018-12-13T13:20:02+03:00

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В половине первого ночи в Лисках произошла авария, в результате которой на больничной койке оказались пять человек.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не учел сложные погодные условия, состояние дорожного покрытия и неправильно выбрал скорость движения. В итоге машину занесло, она выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Датсун». В аварии пострадали пятеро: водителя 99-й и четырех его пассажирок, девушек в возрасте от 21 до 26 лет, с травмами различной степени тяжести отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.