2018-12-13T13:13:18+03:00
Общество

Власти Воронежской области считают причиной низкой рождаемости большое число иногородних студентов

Чиновники полагают, что студенты уезжают обратно и рожают детей уже у себя на родине
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне в праивтельстве Воронежской облшасти обсуждали демографию. Оказалось, что суммарный коэффициент рождаемости в Воронежской области по-прежнему ниже среднероссийских показателей. В числе факторов, влияющих на низкую рождаемость, власти региона не усмотрели, например, плохую приспособленность городской инфраструктуры для детских колясок или низкие доходы населения, но выделили некоторые особенности демографической структуры региона, которые неизбежно сказываются на воспроизводстве населения:

- Так, начиная с 2006 года, фиксируется постоянное снижение численности женщин детородного возраста. Кроме того, специфика Воронежской области – это высокая доля женщин в возрасте 20–24 лет, которые являются иногородними студентками. Получив образование, выпускницы вузов уезжают из области, и рождение первого ребенка происходит за ее пределами. По экспертным оценкам, данный фактор снижает областной суммарный коэффициент рождаемости на 5–6%, - сообщили в пресс-службе правительства.

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