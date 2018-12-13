2018-12-13T13:03:51+03:00
Происшествия

В центре Воронежа «ГАЗель» снесла светофор

Движение на перекрестке регулируют сотрудники ГИБДД
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

13 декабря около восьми часов утра произошла авария, в результате которой пострадал водитель и светофор. На перекрестке Среднемосковской и Кольцовской столкнулись «Нива-Шевроле» и «ГАЗель». Оба автомобиля врезались в ограждение разделительной полосы, а «ГАЗель» еще снесла светофор. 23-летнего водителя «Нивы-Шевроле» отправили в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на данном участке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты