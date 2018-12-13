В центре Воронежа «ГАЗель» снесла светофор

13 Дек. 13:03 2018-12-13T13:03:51+03:00

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13 декабря около восьми часов утра произошла авария, в результате которой пострадал водитель и светофор. На перекрестке Среднемосковской и Кольцовской столкнулись «Нива-Шевроле» и «ГАЗель». Оба автомобиля врезались в ограждение разделительной полосы, а «ГАЗель» еще снесла светофор. 23-летнего водителя «Нивы-Шевроле» отправили в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на данном участке.