2018-12-13T13:54:40+03:00
Общество

В Воронеже на выходных пройдет мощный снегопад и резко похолодает

Настоящая зимняя погода продлится по крайней мере неделю
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Наконец-то можно будет покататься на сноуборде!Наконец-то можно будет покататься на сноуборде!Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные.

- Если в пятницу дневная температура будет держаться около нулевой отметки, хотя и чуть ниже нее, то в субботу и воскресенье резко похолодает. Это связано с тем, что циклон, установившийся над территорией нашего региона, уходит на восток, в Казахстан. На его место придет холодный антициклон со Скандинавии, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На стыке циклона и антициклона формируется атмосферный фронт, который в субботу станет причиной сильного снегопада. Кстати, с начала зимы уже выпало обильное количество осадков – 36 миллиметров при месячной норме 50 мм. После снегопада установится нормальная для декабря погода – ночью около -15, днем в районе -10. Она, по предварительным данным, продлится, как минимум, до 22 декабря.

В пятницу, 14 декабря, ночью подует северо-восточный ветер, будет небольшой снег при -3 градусах. Днем потеплеет до -1.

Ночью в субботу, 15 декабря, снег усилится, при этом похолодает до -7 градусов, днем температура немного поднимется – до -5.

В воскресенье, 16 декабря, ночью снега не обещают, при этом мороз усилится до -11, днем наконец-то из-за туч покажется солнце, столбик термометра поднимется до -9 градусов.

Ночью в понедельник, 17 декабря, подует восточный ветер. Он принесет с собой сильный мороз - -13 градусов. Днем снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный - пойдет небольшой снег, при этом температура повысится до -9 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты