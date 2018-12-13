2018-12-13T13:54:40+03:00
Общество

В Воронеже на выходных пройдет мощный снегопад и резко похолодает

Настоящая зимняя погода продлится по крайней мере неделю
Юрий КОЗЛОВ
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Наконец-то можно будет покататься на сноуборде!Наконец-то можно будет покататься на сноуборде!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные.

- Если в пятницу дневная температура будет держаться около нулевой отметки, хотя и чуть ниже нее, то в субботу и воскресенье резко похолодает. Это связано с тем, что циклон, установившийся над территорией нашего региона, уходит на восток, в Казахстан. На его место придет холодный антициклон со Скандинавии, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – На стыке циклона и антициклона формируется атмосферный фронт, который в субботу станет причиной сильного снегопада. Кстати, с начала зимы уже выпало обильное количество осадков – 36 миллиметров при месячной норме 50 мм. После снегопада установится нормальная для декабря погода – ночью около -15, днем в районе -10. Она, по предварительным данным, продлится, как минимум, до 22 декабря.

В пятницу, 14 декабря, ночью подует северо-восточный ветер, будет небольшой снег при -3 градусах. Днем потеплеет до -1.

Ночью в субботу, 15 декабря, снег усилится, при этом похолодает до -7 градусов, днем температура немного поднимется – до -5.

В воскресенье, 16 декабря, ночью снега не обещают, при этом мороз усилится до -11, днем наконец-то из-за туч покажется солнце, столбик термометра поднимется до -9 градусов.

Ночью в понедельник, 17 декабря, подует восточный ветер. Он принесет с собой сильный мороз - -13 градусов. Днем снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный - пойдет небольшой снег, при этом температура повысится до -9 градусов.

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