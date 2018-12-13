2018-12-13T14:16:52+03:00
Происшествия

Воронежцев предупреждают об автобусном виртуозе-карманнике

Горожанка лишилась денег, не сводя глаз с сумки
Юлия ТЕРНОВА
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Горожан просят быть бдительнее в транспонтре и крепко держать сумки с кошельками. Своего кошелька с кровно заработанными деньгами лишилась жительница микрорайона Боровое по имени Наталья. Женщина рассказала, что держала сумку в поле зрения прямо перед собой в "ПАЗике" № 60Б, который как раз следует из Борового. Но выйдя из автобуса, не обнаружила его на месте. Местная жительница предупредила всех об опасности через группу микрорайона в соцсети:

- Соседи! Будьте бдительны! В маршруте №60Б сейчас я осталась без кошелька. Хотя сумка была перед носом. Ювелиры.

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