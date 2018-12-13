2018-12-13T12:34:47+03:00
Общество

В Воронеже объявили желтый уровень опасности из-за мокрого снега и скользких дорог

Об этом сообщает служба спасения
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Налипание мокрого снега и гололед грозят городу транспортным и коммунальным коллапсом сегодня, 13 декабряНалипание мокрого снега и гололед грозят городу транспортным и коммунальным коллапсом сегодня, 13 декабряФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В Воронеже объявили желтый уровень опасности из-за тумана, гололеда и мокрого снега. Об этом сообщает управление ГО и ЧС. Предупреждение действует сегодня, 13 декабря. Вот какие рекомендации дают воронежцам спасатели:

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.

Конечно, при такой на дорогах чаще возникают аварийные ситуации:

- При гололедице сцепление колес с дорожным покрытием значительно уменьшается, тормозной путь увеличиваться в восемь раз и более. Помните, что торможение с одновременным поворотом рулевого колеса недопустимо.

В городском управлении ГО и ЧМ напоминают, что в случае любой опасности можно позвонить по телефону 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты