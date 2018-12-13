В Воронеже объявили желтый уровень опасности из-за мокрого снега и скользких дорог

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-13T11:59:44+03:00

Об этом сообщает служба спасения

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В Воронеже объявили желтый уровень опасности из-за тумана, гололеда и мокрого снега. Об этом сообщает управление ГО и ЧС. Предупреждение действует сегодня, 13 декабря. Вот какие рекомендации дают воронежцам спасатели:

- При налипании мокрого снега будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звоните по телефонам экстренных служб.

Конечно, при такой на дорогах чаще возникают аварийные ситуации:

- При гололедице сцепление колес с дорожным покрытием значительно уменьшается, тормозной путь увеличиваться в восемь раз и более. Помните, что торможение с одновременным поворотом рулевого колеса недопустимо.

В городском управлении ГО и ЧМ напоминают, что в случае любой опасности можно позвонить по телефону 112.