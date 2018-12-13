Под Воронежем застрявшую на трассе М-4 "ГАЗель" вытягивали из снега при помощи грузовика и троса

13 Дек. 11:07 2018-12-13T11:07:33+03:00

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В Воронежской области вновь выпал мокрый снег, что осложняет дорожное движение. Этой ночью, с 12 на 13 декабря, водитель "ГАЗели" застрял в "снежной каше" на седьмом километре трассы М-4 "Дон". Его машину занесло, она оказалась в кювете, откуда мужчина не смог выехать сам. Заметили машину в снегу сотрудники ДПС. На помощь пришел и водитель проезжавшего мимо грузовика. Вместе с полицейскими они вытянул ее из канавы при помощи троса.

- Прощаясь с полицейскими, мужчина благодарил их за отзывчивость и оперативно оказанную помощь в трудной ситуации. Сотрудники Госавтоинспекции, в свою очередь, выражают признательность неравнодушному водителю, пришедшему на помощь другому автомобилисту, - заключают в пресс-службе полиции.