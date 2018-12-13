2018-12-13T11:01:00+03:00
Происшествия

Авария со скорой нанесла ущерб воронежскому облздраву в миллион рублей

Автомобиль не подлежит восстановлению
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: архив "КП".фото: архив "КП".
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Материальный ущерб от ДТП иномарки с машиной скорой помощи составил более миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба облздрава. Служебный автомобиль восстановлению не подлежит.

Напомним, авария с автомобилем скорой помощи произошла 9 декабря, примерно в 21.40 на улице Героев Сибиряков. Внедорожник "Сузуки Гранд Витара", за рулем которого был 50-летний местный житель, ехал со стороны Холмистой в сторону Антонова-Овсеенко. По неизвестной пока причине он столкнулся с движущейся навстречу "ГАЗелью" службы 03. Пациентов в скорой не было, сильно пострадала 36-летняя фельдшер.

Также сотрудники облздрава добавляют, что водитель иномарки от освидетельствования на алкоголь отказался. Другая бригада медиков, прибывшая на место, оказала ему помощь и зафиксировала признаки опьянения: запах алкоголя, характерную речь и походку. Правоохранители по данному факту проводят проверку.

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