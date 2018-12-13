2018-12-13T11:24:56+03:00
Дом. Семья

Снять коттедж на новогоднюю ночь в Воронеже и области в среднем стоит 10 тысяч

Это дороже, чем в среднем по стране
Юлия ТЕРНОВА
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Приближается Новый год, и спрос на аренду дома возрос на 32 %Приближается Новый год, и спрос на аренду дома возрос на 32 %
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Довольно популярная услуга на новогоднюю ночь - предоставление квартир и домов в аренду. Аналитики "Авито" выяснили, что снять коттедж в этот Новый Год в Воронежской области обойдется в среднем в 10 400 рублей за сутки, а интерес к этому вырос на 32 %.

Дешевле всего снять дом для празднования оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - в среднем за 5 800 рублей. Такая скромная цена объясняется большим число подобных объявлений и высокой конкуренцией.

- А больше всех приходилось раскошеливаться в Ульяновской области – средняя посуточная ставка составляла 12 700 рублей. Примечательно, что Москва и Московская область стали лишь пятым по дороговизне аренды коттеджей регионом. В целом по России снять коттедж на сутки стоило 8 200 рублей, - заключают в пресс-службе сайта объявлений.

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