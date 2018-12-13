Снять коттедж на новогоднюю ночь в Воронеже и области в среднем стоит 10 тысяч
Довольно популярная услуга на новогоднюю ночь - предоставление квартир и домов в аренду. Аналитики "Авито" выяснили, что снять коттедж в этот Новый Год в Воронежской области обойдется в среднем в 10 400 рублей за сутки, а интерес к этому вырос на 32 %.
Дешевле всего снять дом для празднования оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - в среднем за 5 800 рублей. Такая скромная цена объясняется большим число подобных объявлений и высокой конкуренцией.
- А больше всех приходилось раскошеливаться в Ульяновской области – средняя посуточная ставка составляла 12 700 рублей. Примечательно, что Москва и Московская область стали лишь пятым по дороговизне аренды коттеджей регионом. В целом по России снять коттедж на сутки стоило 8 200 рублей, - заключают в пресс-службе сайта объявлений.