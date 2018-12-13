2018-12-13T17:51:36+03:00
Общество

Мама выпавшего из поезда воронежского выпускника обратилась за помощью к Александру Бастрыкину

Женщина попросила председателя СКР разобраться в обстоятельствах смерти сына
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: архив "КП".фото: архив "КП".
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Глава СК России Александр Бастрыкин в День Конституции 12 декабря традиционно выслушал людей, которые приехали к нему со своими проблемами из разных регионов страны. Среди тех, кто попал на прием, оказалась мама погибшего 18-летнего Вадима Кутелева из Россоши.

Как сообщила пресс-служба СКР, женщина попросила Александра Бастрыкина проверить следственные действия по уголовному делу о смерти ее сына. В июле 2018-го он отправился в туристическую поездку со своими знакомыми, а позже его тело нашли на перегоне между станциями Поварово и Подсолнечная Октябрьской железной дороги.

Согласно официальной версии СК на транспорте, Вадим Кутелев погиб, выпав из поезда. 30 июля компания молодых людей ехала на поезде «Воронеж – Санкт - Петербург», во время пути ребята пили алкоголь. После проезда станции «Москва - Курская» парень сорвал стоп-кран, из-за чего начальник поезда решил высадить нарушителя на станции «Тверь». После того, как молодому человеку объявили о высадке, он зашел в туалет, где через пять минут вылез из окна поезда и выпал на насыпь железнодорожного полотна.

Обстоятельства случившегося до сих пор не дают покоя родственникам и знакомым парня. Они не верят, что Вадим мог сам выпрыгнуть из окна. По итогу председатель СКР поручил следователям центрального аппарата принять это уголовное дело к своему производству для организации его дальнейшего расследования.

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