Воронежцы сообщают о задержании и обыске ФСБ в специализированной роте ДПС

СЕГОДНЯ 09:46 2018-12-13T10:34:59+03:00

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Активисты организации "Дорожный Воронеж" сообщают, что в специализированную роту ДПС УГИБДД по Воронежской области наведались сотрудники ФСБ. Якобы целью и результатом их визита было задержание командира роты. Силовили, по данным "Дорожного Воронежа", провели обыск на рабочем месте руководителя элитного подразделения ГИБДД. Работали сотрудники ФСБ вместе с бойцами спецназа.

По словам общественников, задержание состоялось накануне, 12 декабря, около часа дня. В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области так прокомментировали эту ситуацию:

- По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут выявлены причины и условия, способствующие правонарушению, а также проведению воспитательной работы и влияние руководства УГИБДД на данное подразделение, по результатам которой, поверьте, будет дана самая жесткая оценка действия либо бездействия и непосредственному руководителю в том числе. ГУ благодарно всем ведомствам, которые принимают участие в выявлении лиц, порочащих систему МВД, а также будет благодарно гражданам, которые своевременно будут информировать о подобных правонарушениях.