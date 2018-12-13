2018-12-13T09:30:22+03:00
Экономика

На тысячу жителей Воронежской области приходится полторы тысячи банковских карт

В регионе карт насчитывается 3,6 миллиона
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области на каждую тысячу жителей приходится более полутора тысяч банковских карт. К такому выводу пришли в местном управлении ЦБ России.

- По состоянию на 1 октября 2018 года количество платежных карт, выданных в Воронежской области, превысило 3,6 млн единиц. Подавляющее большинство (около 90%) составили расчетные карты, кредитные карты заняли менее 10% от общего количества, - отмечают в пресс-службе ЦБ.

При этом за третий квартал в регионе с использованием банковских карт было совершено почти 69 млн операций на общую сумму 138 млрд рублей.

- По сравнению со вторым кварталом 2018 года произошло увеличение по количеству операций на 10,5%, а по их объему - на 5,7%. "Удельный вес количества безналичных платежей по оплате товаров и услуг в общем количестве операций с платежными картами составляет 83,2% и существенно превышает удельный вес операций по снятию наличных денежных средств. При этом средняя величина одной операции по оплате товаров и услуг составила 834 руб, - отмечают аналитики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты