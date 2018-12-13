На тысячу жителей Воронежской области приходится полторы тысячи банковских карт

13 Дек. 08:51 2018-12-13T09:30:22+03:00

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В Воронежской области на каждую тысячу жителей приходится более полутора тысяч банковских карт. К такому выводу пришли в местном управлении ЦБ России.

- По состоянию на 1 октября 2018 года количество платежных карт, выданных в Воронежской области, превысило 3,6 млн единиц. Подавляющее большинство (около 90%) составили расчетные карты, кредитные карты заняли менее 10% от общего количества, - отмечают в пресс-службе ЦБ.

При этом за третий квартал в регионе с использованием банковских карт было совершено почти 69 млн операций на общую сумму 138 млрд рублей.

- По сравнению со вторым кварталом 2018 года произошло увеличение по количеству операций на 10,5%, а по их объему - на 5,7%. "Удельный вес количества безналичных платежей по оплате товаров и услуг в общем количестве операций с платежными картами составляет 83,2% и существенно превышает удельный вес операций по снятию наличных денежных средств. При этом средняя величина одной операции по оплате товаров и услуг составила 834 руб, - отмечают аналитики.