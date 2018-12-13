2018-12-13T07:46:34+03:00
Звезды

Воронежцам покажут потрясающие воображение клады

Посмотреть их можно на новой выставке
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 декабря в краеведческом музее открывается выставка «Праистория Воронежского края: начало эры металлов», посвященная 100-летию академической археологии, юбией которой будут отмечать в 2019-м. Посетители увидят удивительный и своеобразный мир охотников, собирателей и рыболовов эпохи неолита- энеолита, пастухов, металлургов-литейщиков и даже воинов-колесничих эпохи бронзы, ведь экспозиция охватывает более 4000 лет - три крупные эпохи истории человечества - новокаменный, меднокаменный и бронзовый века.

- Выставка расскажет, как на территории Воронежского края произошла неолитическая революция, когда и почему каменные орудия труда сменились медными и бронзовыми, по каким признакам ученые различают археологические культуры, на чем древние племена передвигались по воде и суше, во что они верили и как эта вера отразилась в орнаментальных сюжетах на керамике, - отметили органихаторы. - Также мы покажем два потрясающих воображение клада, .найденных на территории нашей области. Один из кладов экспонируется впервые.

На выставке будет множество предметов, найденных на территории Воронежского края более чем за 100-летний период: от раскопок Воронежской ученой архивной комиссии в начале ХХ века до современной экспедиции музея и экспонатов, найденных в ходе полевых работ в 2018 году.

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