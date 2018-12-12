В Воронеже наказали водителя, испортившего газон в Комсомольском сквере
На заседании административной комиссии в Ленинском районе рассмотрели дело о грубом нарушении правил благоустройства водителем автомобиля «Хендай», устроившем парковку прямо на газоне в Комсомольском сквере на улице 9 Января. Инцидент произошел в октябре 2018 года и стал достоянием общественности, благодаря очевидцам. Тогда, правда, многие высказывали предположение, что нарушитель сможет уйти от ответственности.
- Благодаря бдительности горожан, компетентным органам удалось установить личность водителя и привлечь его к административной ответственности, - рассказали в управе Ленинского района. - Сотрудники городского управления экологии составили на виновника протокол об административном правонарушении и передали в управу Ленинского района.
Административная комиссия наказала нарушителя штрафом в размере 1000 рублей и обязала компенсировать восстановление 44 квадратных метров уничтоженного машиной газона.