В Воронеже наказали водителя, испортившего газон в Комсомольском сквере

12 Дек. 22:19 2018-12-12T22:19:31+03:00

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На заседании административной комиссии в Ленинском районе рассмотрели дело о грубом нарушении правил благоустройства водителем автомобиля «Хендай», устроившем парковку прямо на газоне в Комсомольском сквере на улице 9 Января. Инцидент произошел в октябре 2018 года и стал достоянием общественности, благодаря очевидцам. Тогда, правда, многие высказывали предположение, что нарушитель сможет уйти от ответственности.

- Благодаря бдительности горожан, компетентным органам удалось установить личность водителя и привлечь его к административной ответственности, - рассказали в управе Ленинского района. - Сотрудники городского управления экологии составили на виновника протокол об административном правонарушении и передали в управу Ленинского района.

Административная комиссия наказала нарушителя штрафом в размере 1000 рублей и обязала компенсировать восстановление 44 квадратных метров уничтоженного машиной газона.