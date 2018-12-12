2018-12-13T09:48:41+03:00
Происшествия

Воронежского дорожника осудили на три года за взятку в 500 тысяч рублей

Также его оштрафовали на миллион и запретили занимать госдолжности
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Бывшего воронежского чиновника осудили за взятку. Как сообщила пресс-службу СУ СКР по Воронежской области, в прошлом главный инженер муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» в декабре 2017 года получил от фирмы-подрядчика 250 тысяч рублей. За эти деньги дорожник обещал беспрепятственно принять работы по паспортизации мостов и путепроводов. 9 января 2018-го при получении оставшейся суммы взятки - еще 250 тысяч рублей - мужчину задержали.

На предварительном следствии обвиняемый вину признал. Суд приговорил его к трем годам лишении свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн. рублей с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях сроком на 5 лет. Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

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