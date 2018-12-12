2018-12-12T19:23:28+03:00
Общество

Гаишники устроили оригинальную проверку воронежских маршруток

Инспекторы пересели за руль гражданского автомобиля
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Многие водители маршруток прохладно относятся к правилам дорожного движенияМногие водители маршруток прохладно относятся к правилам дорожного движенияФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В течение недели в Воронеже проходила особая проверка автобусов от ГИБДД. Стражи порядка встретили 60 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, причем 10 из них зафиксировали с помощью системы видеокамер "Безопасный город".

Потом гаишники пошли дальше и пересели за руль гражданского автомобиля. В объектив видеокамеры попали выезды на встречную полосу, проезд на красный, стоянка на пешеходном переходе. Нередко на линию выпускали автобусы с неисправностями или те машины, которые давненько не проходили техническое обслуживание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воронежской области школьникам достались неисправные автобусы. В других не хватало необходимого оборудования - например, видеорегистраторов. (Подробнее.)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежского дорожника осудили на три года за взятку в 500 тысяч рублей
Страховщики по-прежнему тратят нервы воронежских автомобилистов
Жительница Воронежской области обратилась к общественнику за помощью и лишилась 200 тысяч рублей
В Воронежской области школьникам достались неисправные автобусы
Водоснабжение в Воронеже обещают восстановить до полуночи
В Воронежской области полицейские наградили мужчину за то, что он четыре года чистит село от снега на личном тракторе
Под Воронежем легковушка врезалась в грузовик: двое раненых
На видео попало место аварии на водопроводе, из-за которого отключили воду в домах воронежцев
На льду у воронежских мостов и парков образовались опасные участки
Воронежские борцы-вольники завоевали три медали международного турнира
С подачи воронежских прокуроров закроют семь сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ
Прокуратура расследует причину масштабных проблем с водой в четырех районах Воронежа
Жительница Воронежа била знакомого сразу двумя ножами
Воронежцы против предложения Госдумы разрешить музыкантам ругаться матом на концертах
Спасатели: около 5% вызовов в Воронеже - хулиганские
В Воронежской многоэтажке нашли тело мужчины с ранами от ножа
Воронежцев и местных работодателей позвали на бесплатные тренинги понимания инвалидности