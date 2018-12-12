Гаишники устроили оригинальную проверку воронежских маршруток

СЕГОДНЯ 19:20 2018-12-12T19:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение недели в Воронеже проходила особая проверка автобусов от ГИБДД. Стражи порядка встретили 60 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, причем 10 из них зафиксировали с помощью системы видеокамер "Безопасный город".

Потом гаишники пошли дальше и пересели за руль гражданского автомобиля. В объектив видеокамеры попали выезды на встречную полосу, проезд на красный, стоянка на пешеходном переходе. Нередко на линию выпускали автобусы с неисправностями или те машины, которые давненько не проходили техническое обслуживание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Воронежской области школьникам достались неисправные автобусы. В других не хватало необходимого оборудования - например, видеорегистраторов. (Подробнее.)