Гаишники устроили оригинальную проверку воронежских маршруток
В течение недели в Воронеже проходила особая проверка автобусов от ГИБДД. Стражи порядка встретили 60 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, причем 10 из них зафиксировали с помощью системы видеокамер "Безопасный город".
Потом гаишники пошли дальше и пересели за руль гражданского автомобиля. В объектив видеокамеры попали выезды на встречную полосу, проезд на красный, стоянка на пешеходном переходе. Нередко на линию выпускали автобусы с неисправностями или те машины, которые давненько не проходили техническое обслуживание.
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