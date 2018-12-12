2018-12-12T19:23:28+03:00
Общество

Гаишники устроили оригинальную проверку воронежских маршруток

Инспекторы пересели за руль гражданского автомобиля
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Многие водители маршруток прохладно относятся к правилам дорожного движенияМногие водители маршруток прохладно относятся к правилам дорожного движенияФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В течение недели в Воронеже проходила особая проверка автобусов от ГИБДД. Стражи порядка встретили 60 нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта, причем 10 из них зафиксировали с помощью системы видеокамер "Безопасный город".

Потом гаишники пошли дальше и пересели за руль гражданского автомобиля. В объектив видеокамеры попали выезды на встречную полосу, проезд на красный, стоянка на пешеходном переходе. Нередко на линию выпускали автобусы с неисправностями или те машины, которые давненько не проходили техническое обслуживание.

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