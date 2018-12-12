Жительница Воронежской области обратилась к общественнику за помощью и лишилась 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:33 2018-12-12T18:33:13+03:00

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Грустная история, лишний раз подтверждающая, что никому доверять нельзя. Жительница Грибановского района, работающая в социальной сфере, никак не могла расплатиться с кредитами. Тогда она пришла за помощью к местному активисту общественной организации. Тот вроде бы согласился помочь, но на деле...

Как рассказали в прокуратуре, 21-летний парень создал в соцсетях аккаунт кредитной организации, с которого всячески давил на дочку женщины: "Пусть ваща мама вернет долги!". Потом активист выступил уже как защитник. Он успешно сражался со своим собственным аккаунтом.

- Затем обвиняемый подделал судебное решение, сообщив, что долг перед кредитной организацией погашен, - говорят в прокуратуре Воронежской области. - Он убедил потерпевшую оформить на себя 23 займа на сумму свыше 165 тысяч рублей, якобы чтобы погасить предыдущие кредиты. Еще около 30 тысяч рублей получил из личных накоплений потерпевшей.

В итоге парень согласился с обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Впереди - заседание Грибановского районного суда.