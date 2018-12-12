2018-12-12T18:13:22+03:00
Общество

В Воронежской области школьникам достались неисправные автобусы

В других не хватало необходимого оборудования - например, видеорегистраторов
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архиваФото из архиваФото: Илья СТРЕБКОВ
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Вот это поворот! К неожиданным итогам пришла прокуратура Калачеевского района, затевая проверку местных школьных автобусов. Обнаружили столько нарушений, что голова кругом.

- Автобусы Заброденской, Заводской, Новомеловатовской средних школ и Калачеевской детско-юношеской спортивной школы эксплуатировались с техническими неисправностями либо при отсутствии видеорегистратора, тахографа и так далее, - отрезают в прокуратуре.

В итоге руководители школ получили представления с требованием устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

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