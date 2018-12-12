2018-12-12T17:53:22+03:00
Общество

Водоснабжение в Воронеже обещают восстановить до полуночи

Появился график нормализации водоснабжения
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Наконец-то в краны вернется вода!Наконец-то в краны вернется вода!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В "РВК-Воронеж" обнародовали график нормализации водоснабжения в городе после аварии на магистральном трубопроводе. Уже началось заполнение отремонтированного участка.

До 19.00 будет происходить наполнение резервуаров водоподъемной станции. До 19.45 обещают нормализовать давление на Московском проспекте и Хользунова, к 20.30 - на Беговой, Бульваре Победы, Владимира Невского. К 21.30 давление восстановят в задетой части Советского района. Наконец, к 22.30 водоснабжение будет восстановлено и в домах Ленинского района.

Из-за разрыва трубопровода 10 декабря лишилась воды часть Коминтерновского и Центрального районов. Следом проблемы с водой появились в Советском и Ленинском районах. Сегодня, 12 декабря, проблемы с водоснабжением никуда не исчезли. Объяснение этому простое - недостаточное давление в системе. Свою проверку этой истории уже начала прокуратура. Мэрия предоставила видео, на котором запечатлено место прорыва.

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