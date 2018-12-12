Под Воронежем легковушка врезалась в грузовик: двое раненых

12 Дек. 17:34 2018-12-12T17:35:00+03:00

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В среду, 12 декабря, в 13.45 на дороге в обход Воронежа в Семилукском районе на мосту через реку Дон врезались друг в друга грузовик «МАН» и «Сузуки».

- Иномарка ехала со стороны Воронежа в Семилуки, а грузовик – по встречной полосе. В аварии получили травмы 41-летняя жительница Воронежа, рулившая «Сузуки», и ее 31-летний пассажир, также воронежец, - рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД УМВД России. – Обоих отвезли в больницу. 55-летний водитель грузовика, житель Воронежской области, по предварительным данным, серьезных травм не получил.