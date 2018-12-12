2018-12-12T17:23:02+03:00
Общество

На видео попало место аварии на водопроводе, из-за которого отключили воду в домах воронежцев

Работы подошли к концу, сварка уже завершена
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео городской администрацииКадр из видео городской администрации
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Мэрия Воронежа предоставила видео, на котором запечатлено место прорыва магистрального трубопровода. Ремонт продолжается круглосуточно. В городской администрации отмечают, что работы осложняет удаленность места аварии от дорог.

Из-за разрыва трубопровода 10 декабря лишилась воды часть Коминтерновского и Центрального районов. Следом проблемы с водой появились в Советском и Ленинском районах. Сегодня, 12 декабря, проблемы с водоснабжением никуда не исчезли. Объяснение этому простое - недостаточное давление в системе. Свою проверку этой истории уже начала прокуратура.

По последней информации от мэрии, сварные работы уже завершены, заливка свинцом и зачеканка - тоже. Ждем улучшения ситуации.

Авария на водоводе.Ремонт сети. Видео мэрии Воронежа

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