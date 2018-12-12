На льду у воронежских мостов и парков образовались опасные участки

12 Дек. 16:54 2018-12-12T16:55:18+03:00

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Городские спасатели рассказали об итогах проверки толщины льда на Воронежском водохранилище. Величины очень неоднородные. У "Алых парусов", парка "Дельфин", Адмиралтейской площади, ВОГРЭСа, Северного и Чернавского мостов толщина колеблется от 0 до 12 сантиметров. Сверху часто находится лед с водой. Во многих местах обнаружены промоины (обратите внимание на карту).

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда для выхода человека - не менее 10 см. Прочность нужно проверять не ударом ноги, а палкой (пешней). Передвигаться поодиночке нельзя в вечернее и ночное время при оттепели и густом тумане.

Если вы все же провалились под лед, нужно широко раскинуть руки и постараться удержаться от погружения с головой. Нужно стараться не обламывать кромку и выбираться на поверхность, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.