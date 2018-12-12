2018-12-12T16:52:43+03:00
Спорт

Воронежские борцы-вольники завоевали три медали международного турнира

На счету наших спортсменов золото и два серебра
Юрий КОЗЛОВ
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Наши три богатыря - Георгий Аксарин (крайний слева), Никита Горбунов (второй справа) и Александр Гришин (крайний справа).Наши три богатыря - Георгий Аксарин (крайний слева), Никита Горбунов (второй справа) и Александр Гришин (крайний справа).Фото: cspsk-vrn.ru
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Три медали завоевали воронежские борцы вольного стиля на открытом Всероссийском турнире по вольной борьбе на призы Г.И. Таропина среди спортсменов 2002-2003 г.р. Соревнования проходили в Калининграде. По сути, они были международными – в них участвовали спортсмены из Абхазии, Латвии, Литвы и Эстонии.

В весовой категории до 85 кг победил Александр Гришин. В финале он победил новосибирского спортсмена Матвея Федосеева с разгромным счетом 6:0.

«Серебряным» призером в весовой категории до 54 кг стал воронежец Георгий Аксарин, уступивший хозяину соревнований - калининградскому вольнику Михаилу Безуглому.

В весе до 100 кг второе место занял Никита Горбунов, в его активе победы над москвичом Олегом Зотовым и литовцем Вилюса Микалаускаса.

- Турнир мы рассматривали как подготовку к предстоящей Спартакиаде учащихся России 2019 года. Рассчитывали на три золотые медали, но немного не дотянули, - рассказал старший тренер спортивной сборной команды Воронежской области по вольной борьбе Геннадий Холодков.

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