С подачи воронежских прокуроров закроют семь сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ
Прокуратура Каменского района обратилась в суд с требованием заблокировать несколько сайтов. Семь интернет-ресурсов попали в поле зрения правоохранителей из-за своего неоднозначного содержимого. Как говорят силовики, там распространялась информация с поэтапным описанием процесса изготовления взрывчатых веществ.
- В описании указывалось, что все необходимые предметы находятся в свободном доступе, - отмечают в прокуратуре. - Ознакомиться с содержанием сайта мог любой пользователь.
Не так давно прокуратура Семилукского района нашла четыре сайта, на которых размещены обсуждения воровства в сетевых магазинах. В том же районе поработали над закрытием порносайтов.