2018-12-12T16:34:12+03:00
Происшествия

С подачи воронежских прокуроров закроют семь сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ

Суд рассмотрит заявления правоохранителей
Виктор ПАВЛОВ
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Архив "КП"Архив "КП"
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Прокуратура Каменского района обратилась в суд с требованием заблокировать несколько сайтов. Семь интернет-ресурсов попали в поле зрения правоохранителей из-за своего неоднозначного содержимого. Как говорят силовики, там распространялась информация с поэтапным описанием процесса изготовления взрывчатых веществ.

- В описании указывалось, что все необходимые предметы находятся в свободном доступе, - отмечают в прокуратуре. - Ознакомиться с содержанием сайта мог любой пользователь.

Не так давно прокуратура Семилукского района нашла четыре сайта, на которых размещены обсуждения воровства в сетевых магазинах. В том же районе поработали над закрытием порносайтов.

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