2018-12-12T17:10:50+03:00
Общество

Прокуратура расследует причину масштабных проблем с водой в четырех районах Воронежа

До сих пор поступают жалобы от некоторых жителей о «пересохших» кранах
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Прокуратура проверит, все ли было сделано согласно законодательствуПрокуратура проверит, все ли было сделано согласно законодательствуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Вечером 10 декабря произошел прорыв магистрального трубопровода, из-за которого лишилась воды часть Коминтерновского и Центрального районов. Следом проблемы с водой появились в Советском и Ленинском районах. В пресс-службе мэрии рассказали, что глава города Вадим Кстенин провел выездное совещание на месте аварии. Появлялась информация, что к утру 12 декабря работы должны быть завершены, но что-то, видимо, пошло не так.

Так или иначе проблемы с водоснабжением остаются, хоть и преимущественно на верхних этажах многоквартирных домов. Объяснение этому простое - недостаточное давление в системе водоснабжения. Разобраться в этом вопросе решила региональная прокуратура.

- В связи с выявленными нарушениями нормативов предоставления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и правил предоставления населению коммунальных услуг прокуратурой города организована проверка соблюдения законодательства о водоснабжении в отношении ООО «РВК-Воронеж», - комментирую в прокуратуре Воронежа.

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