2018-12-12T16:27:53+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа била знакомого сразу двумя ножами

Обвиняемую взяли под стражу
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 декабря в квартире многоэтажки на Острогожской нашли тело 54-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Под подозрение правоохранителей сразу же попала 35-летняя хозяйка квартиры. Женщину вскоре задержали.

В СУ СКР по Воронежской области восстановили картину событий. Женщина и мужчина познакомились, поднялись в квартиру, чтобы хорошенько выпить. Неожиданно возникла ссора. Неясно, бросался ли гость на хозяйку квартиры с кулаками. Однако во время конфликта женщина схватила сразу два ножа и ударила собутыльника по шее и спине.

Сейчас обвиняемая под стражей. За убийство ей грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Воронежской области обратилась к общественнику за помощью и лишилась 200 тысяч рублей
В Воронежской области школьникам достались неисправные автобусы
Водоснабжение в Воронеже обещают восстановить до полуночи
В Воронежской области полицейские наградили мужчину за то, что он четыре года чистит село от снега на личном тракторе
Под Воронежем легковушка врезалась в грузовик: двое раненых
На видео попало место аварии на водопроводе, из-за которого отключили воду в домах воронежцев
На льду у воронежских мостов и парков образовались опасные участки
Воронежские борцы-вольники завоевали три медали международного турнира
С подачи воронежских прокуроров закроют семь сайтов с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ
Прокуратура расследует причину масштабных проблем с водой в четырех районах Воронежа
Воронежцы против предложения Госдумы разрешить музыкантам ругаться матом на концертах
Спасатели: около 5% вызовов в Воронеже - хулиганские
В Воронежской многоэтажке нашли тело мужчины с ранами от ножа
Воронежцев и местных работодателей позвали на бесплатные тренинги понимания инвалидности