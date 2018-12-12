2018-12-12T16:27:53+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа била знакомого сразу двумя ножами

Обвиняемую взяли под стражу
Виктор ПАВЛОВ
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9 декабря в квартире многоэтажки на Острогожской нашли тело 54-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Под подозрение правоохранителей сразу же попала 35-летняя хозяйка квартиры. Женщину вскоре задержали.

В СУ СКР по Воронежской области восстановили картину событий. Женщина и мужчина познакомились, поднялись в квартиру, чтобы хорошенько выпить. Неожиданно возникла ссора. Неясно, бросался ли гость на хозяйку квартиры с кулаками. Однако во время конфликта женщина схватила сразу два ножа и ударила собутыльника по шее и спине.

Сейчас обвиняемая под стражей. За убийство ей грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

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