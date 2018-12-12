2018-12-12T15:44:40+03:00
Общество

Воронежцы против предложения Госдумы разрешить музыкантам ругаться матом на концертах

Оказалось, что жители нашего города хотели бы, чтобы исполнители придерживались более жестких правил
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) не так давно предложил неоднозначное нововведение - разрешить музыкантам использовать нецензурную лексику на концертах c возрастными ограничениями «18+».

Читатель, знакомы с современной эстрадой, может спросить: «А что разве что-то запрещено?» На самом деле да. Матерящегося музыканта могут привлечь к административной ответственности. Аналогичные требования предъявляются, например, и к актерам в театре. Но ведь мы и там, и там со цены зачастую слышим мат? Так почему бы его не легализовать?

Но решить этот вопрос так просто нельзя. Поэтому с ним мы обратились напрямую к воронежцам с помощью исследователей социологической службы «Ваше мнение!». Оказалось, что жители нашего города хотели бы, чтобы исполнители придерживались более жестких правил. Только 16,5% готовы разрешить мат на концертах. А вот большинство - 80,5% - высказались категорически против. Остальным все равно, наверное, потому что они не посещают никакие мероприятия.

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