Спасатели: около 5% вызовов в Воронеже - хулиганские

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-12T16:10:22+03:00

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Накануне "Комсомолка" писала о случае с воронежцем, который был вынужден объясняться со спасателями за ложный вызов из-за шутки соседских детей. Считаем, что тема особенно актуальна в преддверии новогодних каникул, ведь свободного времени у школьников станет больше, а родительского внимания из-за праздничной суеты подчас становится меньше. Мы поговорили о проблеме "шуток по телефону" от подростков и тех, кто только успел приблизиться к возрасту пубертата, со специалистами городского управления ГО и ЧС.

Напомним, аноним обратился к родителям Воронежа через паблик "Типичный Воронеж". Он изложил, как группа ребят заставила мужчину всполошиться и бежать к водоему спасать их несуществующего друга, якобы провалившегося под лед. При этом отзывчивый мужчина, бывший пожарный, успел дать сестре распоряжение набрать номер экстренных служб. За автора поста тем более обидно, что, по всей видимости, он действительно готов броситься на помощь, не раздумывая. Вот его рассказ:

- Сижу полусонный после ужина. Практически сплю. Забегает соседская ребятня 10-11 лет (калитка открыта, живу в частном доме на горе, собака их знает) и взахлеб кричит что-то типа: "Лед, люди, помогите!". Я на ходу надеваю штаны, куртку, ботинки: в пожарной охране научили. Бегу. Сам сестре указаний раздал кому звонить, что говорить. Кричу: "Кто на помощь звал?" Вижу, замешкались, молчат. В итоге это они шутили. Я, конечно, перезвонил и сообщил, что вызов ложный. Но через час спасатели к моему дому все же приехали, пришлось общаться.

В конце автор задал главный вопрос, обращенный к общественности:

- Ваши дети дома? Знают ли они про поведение на водоемах зимой и при ЧС?

От себя нам хочется добавить: знают ли ваши дети, что ложный вызов может лишить шансов спастись того, кому действительно нужна помощь?

Около 5 % вызовов спасателей - хулиганские

- В среднем за месяц работы диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) городского управления по делам ГО ЧС принимают более половины звонков, которые не требуют реагирования, из которых около 5% - хулиганские, - информируют в службе спасения.

Кто и зачем совершает ложные вызовы? Как сообщают в пресс-службе ведомства, часто это совсем маленькие дети, играющие с телефоном и случайно набирающие экстренный номер.

- Подростки и взрослые люди тоже могут позвонить - пообщаться, пошутить, привлечь к себе внимание. Наиболее распространенная и циничная шутка - об угрозе взрыва. С начала 2018 года и по декабрь в городскую службу спасения на номер "112" поступило восемь звонков о заминированных зданиях, три из которых - об угрозе взрыва в общеобразовательных школах.

Вот и реальный недавний пример того, как подросток решил "заминировать" школу - в переносном смысле:

- В октябре такое сообщение поступило от ученика школы №99. Шутник рассказал, что в здании спрятано взрывное устройство, и на вызов срочно отправились экстренные службы. Личность подростка без труда установили, а родителей вызвали в полицию для разбирательств.

Спасатели просят обратить внимание на проблему и целенаправленно провести беседу со своими детьми:

- Важно понимать, что подобные звонки отвлекают сотрудников экстренных служб, которые вынуждены реагировать на ложный вызов. В экстренной ситуации счет может идти на секунды. Помощь тому, кто действительно в ней нуждается, придет со значительным опозданием. Телефонный "прикол" может закончиться настоящей трагедией для тех, кто попал в беду. Пожалуйста, не допускайте заведомо ложных вызовов и шуток на номера экстренных служб, объясните детям, почему это не смешно.

Ответственность за "шутку"

Как сообщают в пресс-службе полиции, за заведомо ложный вызов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если вы, например, намеренно соврали про пожар в вашей квартире, то эти действия попадают под статью 19.13 КоАП. За это положен штраф - от тысячи до полутора тысяч рублей. А если ваше вранье было сопряжено с сообщением о преступлении, которого не было, то это уже угловная статья - 306 УК РФ "Ложное донесение". Таким образом, сообщение о несуществующей бомбе уголовно наказуемо, потому что вы сообщаете спецслужбам о якобы готовящемся преступлении. Наказание может предполагать и крупный штраф, и обязательные работы, и лишение свободы на срок до шести лет.