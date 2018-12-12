2018-12-12T15:25:54+03:00
Происшествия

В Воронежской многоэтажке нашли тело мужчины с ранами от ножа

Оказалось, что горожанина зарезала его же знакомая
Олег ИВАНОВ
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Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На днях в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Острогожской, было найдено тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские вместе со следователями задержали 35-летнюю хозяйку квартиры. Женщина не стала отрицать своей вины.

9 декабря между этой парой возникла ссора. Мужчина и женщина были приятелями, но в этот вечер что-то пошло не так. Наверняка сказался алкоголь, который «играл» в крови воронежцев. В итоге хозяйка квартиры двумя ножами поочередно нанесла гостю множественные удары в область шеи и спины. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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