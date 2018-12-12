Воронежцев и местных работодателей позвали на бесплатные тренинги понимания инвалидности

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-12T15:09:46+03:00

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Общество состоит из самых разных людей - разного возраста, с разными особенностями здоровья и, соответственно, разными потребностями. Неизменно для всех одно: все без исключения хотят к себе элекментарного уважения со стороны соседей, коллег, властных структур. Чьи-то особенности здоровья не очень заметны и не доставляют особых неудобств, кому-то пока повезло жить вообще без каких-либо особенностей, с отменным здоровьем. А есть люди с инвалидностью, чьи права, будем честны, далеко не всегда соблюдаются. Из-за того, что эти члены общества больше времени проводят в своих квартирах, чем на улице, многие при встрече с ними даже не знают, как себя вести. В голове всплывает в лучшем случае сказанное мамой или бабушкой много лет назад, когда был маленьким: "Не смотри, так пристально смотреть нехорошо". И звенящая пустота, полное незнание, как общаться, как не обидеть, как предложить помощь - и надо ли? Чтобы наконец внести ясность и научить разных людей жить вместе, волонтеры воронежской организации "1 + 1" проводят тренинги для всех желающих.

Больше всего на тренингах будут рады работодателям, ведь именно от них во многом зависит интеграция людей с инвалидностью в общество: предприятия и организации при желании могут принимать на работу соикателей с ограниченными возможности, формировать правильную атмосферу в коллективе, создавать условия для безбарьерного доступа.

Всех желающих узнать больше ждут 13, 14 и 15 декабря. Программа длится с 10.00 до 15.00, вы можете выбрать наиболее удобный день для посещения. Занятия будут проходить ближайщие три дня по адресу: Московский проспект, 101.

- Тренинг пройдет в интерактивном формате: ролевые игры, обсуждения, мозговые штурмы, просмотр и обсуждение видеоматериалов. Участники тренинга получат сертификаты о том, что прошли обучение культуре общения и взаимодействия с клиентами с инвалидностью, - рассказывают организаторы.