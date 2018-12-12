Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-12T15:01:42+03:00

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Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с сотрудником провайдера. Менеджеры компании уже используют новые возможности решения, в основе которого лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

«Октаплан» – это облачное решение, представляющее собой единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения. Интерактивные сценарии переговоров помогают быстро подобрать и предложить клиенту оптимальное решение. Сразу после разговора система формирует персонализированное коммерческое предложение и менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

Андрей Любачёв, генеральный директор ООО «Примавера»:

«Наш продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая «Октаплан», мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым. Коллеги из «Ростелекома» оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня продукт уже используется во всем отделе B2B-продаж».

Подробности на сайте voronezh.rt.ru

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