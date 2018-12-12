2018-12-12T14:45:57+03:00
Общество

В Воронеже четвероклассник принес на урок пистолет отца

Мальчик признался, что хотел показать оружие товарищам
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Отцу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей и конфискация оружияОтцу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей и конфискация оружияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Ученик четвертого класса одной из школ Воронежа наверняка спешил на занятия 11 декабря, ведь вместе с учебниками и тетрадками он прихватил взрослую игрушку - газовый пистолет своего отца. О чем думал мальчишка? Скорее всего о том, как обзавидуются ему все одноклассники. Однако куда больше оружие «впечатлило» педагогов.

Администрация учебного заведения сообщила о случившемся в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. Теперь уже мальчику пришлось объяснить серьезным людям в погонах, откуда у него появился пистолет. Школьник признался, что просто хотел показать пистолет товарищам по школе.

- На хранение оружия у мужчины (отца ребенка - от ред.) имеется официальное разрешение. По данному факту в отношении отца несовершеннолетнего составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренных ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Речь идет о «Нарушение правил передачи, хранения, ношения... или учета оружия». Газовый пистолет изъят. С отцом ребенка была проведена профилактическая беседа. Мужчине грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, оружие могут конфисковать.

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