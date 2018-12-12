2018-12-12T14:15:31+03:00
Общество

В центре Воронежа демонтировали советские арт-объекты

Теперь вопрос лишь в том, вернут ли их?
Виктор ЛЕВШАКОВ
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фото управы Центрального районафото управы Центрального района
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12 декабря все-таки убрали проржавевшие советские звезды, что украшали арку на проспекте Революции между домами № 47 и № 49. Долгое время этот арт-объект прошлой эпохи скрывали различные политические баннеры. Но когда же все полотна убрали, многие воронежцы ахнули от того, в каком состоянии оказался один из символ облика улица в прошлом.

В том, что «звезды» исчезли нет сюрприза. Не так давно на специальном собрании с участием представителей управы Центрального района и общественников было решено, что декор настолько обветшал, что угрожает жизни проходящих рядом с ним горожан. Так и было решено его убрать.

Теперь чиновники, понимая, что этот символ эпохи дорог многим горожанам, рассматривают вместе с общественниками возможность реставрации арт-объекта и возврата его на прежнее место.

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