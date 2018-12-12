Мошенник обманывал воронежских матерей из тюрьмы в Республике Алтай

СЕГОДНЯ 13:57 2018-12-12T13:58:25+03:00

Теперь ему «накинут» еще пять лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

27 сентября примерно в 13:00 зазвонил мобильный телефон 71-летней жительницы поселка Перелешино, что находится в Панинском районе. Некий мужчина убедил пенсионерку, что ее сын попал в ДТП. Это уже стандартная схема для мошенников.

Незнакомец уговорил женщину перевести 17 тысяч рублей, якобы для того, чтобы не привлекать ее сына к уголовной ответственности. У женщины действительно есть сын. Испугавшись за него, она сразу же перевела всю сумму на указанный телефонный номер через платежный терминал.

- Впоследствии, женщина поняла, что стала жертвой мошеннических действий, однако не стала обращаться в отдел полиции, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Однако со временем на мошенника удалось выйти... правоохранителям из Республики Алтай. Оказалось, что обманул старушку, да и не только ее, 36-летний житель Новосибирска. Этот мужчина был судим за имущественные преступления.

Мошенник отбывал срок в СИЗО № 1 Республики Алтай. Видимо, чтобы «не терять время», он и решил обманывать доверчивых матерей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит еще до 5 лет тюрьмы.