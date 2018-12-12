Воронежский заповедник стал лауреатом Национальной экологической премии

12 Дек. 13:08 2018-12-12T13:08:06+03:00

В Воронежском заповеднике есть что посмотреть. Фото: кадр с видео

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Одним из лауреатов конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» стал Воронежский заповедник. Надо сказать, конкуренция была весьма впечатляющая. На конкурс подали 140 заявок. Члены жюри определили 35 победителей из 40 регионов России и трех зарубежных стран.

Специалисты нашего заповедника представили проект «Заповедный Усманский бор. Философия местности». Он победил в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития».

- Думаю, это не последняя наша награда, у руководителя проекта Игоря Воробьева всегда много интересных идей, - считает и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев.

Надо отметить, что и интерьер, и экспозицию Воронежского заповедника трудно назвать провинциальными. Выглядят они достаточно современно, есть даже элементы интерактива. Потому неудивительно, что проекты заповедника котируются высоко и на всероссийском уровне.

Победителей конкурса в торжественной обстановке наградят 17 декабря 2018 года в Москве.