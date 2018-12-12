2018-12-12T13:08:06+03:00
Общество

Воронежский заповедник стал лауреатом Национальной экологической премии

Эксперты посчитали лучшим проект «Заповедный Усманский бор. Философия местности» [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежском заповеднике есть что посмотреть.В Воронежском заповеднике есть что посмотреть.Фото: кадр с видео
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Одним из лауреатов конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского» стал Воронежский заповедник. Надо сказать, конкуренция была весьма впечатляющая. На конкурс подали 140 заявок. Члены жюри определили 35 победителей из 40 регионов России и трех зарубежных стран.

Специалисты нашего заповедника представили проект «Заповедный Усманский бор. Философия местности». Он победил в номинации «Экологическое образование в интересах устойчивого развития».

- Думаю, это не последняя наша награда, у руководителя проекта Игоря Воробьева всегда много интересных идей, - считает и.о. директора Воронежского заповедника Сергей Кокорев.

Надо отметить, что и интерьер, и экспозицию Воронежского заповедника трудно назвать провинциальными. Выглядят они достаточно современно, есть даже элементы интерактива. Потому неудивительно, что проекты заповедника котируются высоко и на всероссийском уровне.

Победителей конкурса в торжественной обстановке наградят 17 декабря 2018 года в Москве.

Воронежский заповедник, Музей природы, видеопрезентация.Воронежскому заповеднику 95 лет. В последние годы продолжается обновление инфраструктуры Центральной усадьбы заповедника. Открыта экологическая тропа Большая Черепахинская . С 2012 по 2017 года в несколько этапов проведена масштабная реконструкция Музея природы, включая создание интерактивного макета территории с видеомеппингом и современной экспозиции Заповедный Усманский бор .

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