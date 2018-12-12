Гоп-стоп восьмидесятого уровня: охотник за мелочью направил на воронежца ружье

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-12T12:39:39+03:00

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В конце ноября 51-летний мужчина из села Чертовицы неторопливо шагал из местного магазина. Тут его окликнул незнакомец, который стоял с товарищем неподалеку. Мужчина попросил закурить. Прохожий протянул сигарету. Тот тип не успокоился: на сей раз попросил денег. Наш герой отказал.

А дальше события развивались совсем уж неожиданно. Незнакомец достал из-под куртки гладкоствольное охотничье ружье и направил на прохожего! При этом успел и ударить его кулаком несколько раз. Потом забрал из кармана 500 рублей и скрылся.

Полицейские выяснили, что к разбою причастен 30-летний неработающий житель Новохоперского района, уже судимый за кражи. Тот во всем признался и отметил, что чужие деньги потратил на дорогу в родное село. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ружье нашли в лесу. Его хозяин - друг подозреваемого - решил избавиться от улики.