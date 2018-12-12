2018-12-12T12:32:00+03:00
Спорт

Воронежские самбистки завоевали два серебра на первенстве и чемпионате ЦФО

Юлия Колгина и Екатерина Сухова прошли отбор на соревнования, где померяются силами с лучшими российскими спортсменками
Юрий КОЗЛОВ
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Екатерина Сухова (крайняя слева) на пьедестале почета.Екатерина Сухова (крайняя слева) на пьедестале почета.Фото: cspsk-vrn.ru
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Воронежские самбистки Юлия Колгина и Екатерина Сухова завоевали два «серебра» на первенстве и чемпионате Центрального федерального округа по самбо. Соревнования проходили с 5 по 7 декабря на спортбазе «Княжьи Дали» в Московской области.

Юлия Колгина заняла второе место в весовой категории свыше 80 кг среди юниорок. Тренирует самбистку Валерий Хрипко в Таловской ДЮСШ.

Юлия Колгина (крайняя слева) на церемонии награждения. Фото: cspsk-vrn.ru

Юлия Колгина (крайняя слева) на церемонии награждения.Фото: cspsk-vrn.ru

Екатерина Сухова стала серебряным призером среди женщин в весовой категории до 68 кг. Тренирует спортсменку Юрий Харсеев.

- Вполне ожидаемый результат. На соревнованиях все шло по плану. Ввиду официального признания самбо Международным олимпийским комитетом (МОК), считаю, перед спортсменами открываются большие возможности для выхода на международную арену. Это большое событие для воронежского и в целом российского самбо, - рассказал главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по самбо Андрей Лебедев.

Напомним, самбо приняли в олимпийскую семью 30 ноября на заседания исполкома МОК в столице Японии Токио

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