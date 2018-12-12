2018-12-12T13:47:22+03:00
Общество

Воронежцы знают свои права лучше, чем «среднестатистические россияне»

Это показали итоги юридического диктанта
Олег ИВАНОВ
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7 декабря, в преддверии 25-летия принятия Конституции, прошел Всероссийский правовой диктант. В Воронежской области была организована работа более 20 площадок. Проверить свое знание «прав» мог каждый желающий. В итоге набралось более 1114 участников.

Диктант проходит в режиме онлайн и очно. Сам диктант был рассчитан на всех граждан от 14 лет. Участникам было предложено ответить на 30 вопросов. Они касались знания Конституции, трудовых, административных, гражданских, жилищных и семейных прав.

Как сообщают организаторы, в среднем участники из России набрали 67 баллов из 100, то есть за диктант они получили четыре с минусом. Однако воронежцы стали отличниками: они набрали 87%. Кроме того, решили в следующем году провести конкурс среди регионов на звание правовой столицы России. Данный статус получит тот субъект, где было не только больше всего участников, но и самые высокие результаты.

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