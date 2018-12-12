2018-12-12T13:47:22+03:00
Общество

Воронежцы знают свои права лучше, чем «среднестатистические россияне»

Это показали итоги юридического диктанта
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

7 декабря, в преддверии 25-летия принятия Конституции, прошел Всероссийский правовой диктант. В Воронежской области была организована работа более 20 площадок. Проверить свое знание «прав» мог каждый желающий. В итоге набралось более 1114 участников.

Диктант проходит в режиме онлайн и очно. Сам диктант был рассчитан на всех граждан от 14 лет. Участникам было предложено ответить на 30 вопросов. Они касались знания Конституции, трудовых, административных, гражданских, жилищных и семейных прав.

Как сообщают организаторы, в среднем участники из России набрали 67 баллов из 100, то есть за диктант они получили четыре с минусом. Однако воронежцы стали отличниками: они набрали 87%. Кроме того, решили в следующем году провести конкурс среди регионов на звание правовой столицы России. Данный статус получит тот субъект, где было не только больше всего участников, но и самые высокие результаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты