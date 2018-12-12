2018-12-12T12:16:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области «ГАЗель», угодившую в ливневку, вызволяли с помощью подъемного крана

Спецтехнику вызвали дежурившие сотрудники ДПС
Виктор ЛЕВШАКОВ
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11 декабря около 14:15 у одного из домов по улице Советской Борисоглебска автомобиль «ГАЗель» задними колесами съехал в ливневую яму. Аварийную ситуацию заметил экипаж ДПС.

26-летний водитель автомобиля рассказал, что привез медикаменты из Воронежа в одну из аптек Борисоглебска. Однако, при подъезде на разгрузку, из-за плохих погодных условий, автомобиль съехал в ливневую яму задними колесами. Самостоятельно выбраться из образовавшейся «ловушки» у водителя не получалось - автомобиль грозился перевернуться.

- Осмотрев автомобиль, стражи порядка решили привлечь спецтехнику. Кроме тягача, на место приехал и подъемный кран, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники ДПС ограничили движение на данном участке дороги. С помощью спецтехники, автомобиль был вызволен на проезжую часть. При этом водителю повезло: ходовая часть транспортного средства не была повреждена. Водитель «ГАЗели» поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь.

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