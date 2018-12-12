2018-12-12T12:16:55+03:00
Происшествия

В Воронежской области «ГАЗель», угодившую в ливневку, вызволяли с помощью подъемного крана

Спецтехнику вызвали дежурившие сотрудники ДПС
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 декабря около 14:15 у одного из домов по улице Советской Борисоглебска автомобиль «ГАЗель» задними колесами съехал в ливневую яму. Аварийную ситуацию заметил экипаж ДПС.

26-летний водитель автомобиля рассказал, что привез медикаменты из Воронежа в одну из аптек Борисоглебска. Однако, при подъезде на разгрузку, из-за плохих погодных условий, автомобиль съехал в ливневую яму задними колесами. Самостоятельно выбраться из образовавшейся «ловушки» у водителя не получалось - автомобиль грозился перевернуться.

- Осмотрев автомобиль, стражи порядка решили привлечь спецтехнику. Кроме тягача, на место приехал и подъемный кран, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники ДПС ограничили движение на данном участке дороги. С помощью спецтехники, автомобиль был вызволен на проезжую часть. При этом водителю повезло: ходовая часть транспортного средства не была повреждена. Водитель «ГАЗели» поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев и местных работодателей позвали на бесплатные тренинги понимания инвалидности
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В Воронеже четвероклассник принес на урок пистолет отца
В центре Воронежа демонтировали советские арт-объекты
Мошенник обманывал воронежских матерей из тюрьмы в Республике Алтай
Воронежский заповедник стал лауреатом Национальной экологической премии
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
Гоп-стоп восьмидесятого уровня: охотник за мелочью направил на воронежца ружье
Воронежские самбистки завоевали два серебра на первенстве и чемпионате ЦФО
Воронежцы знают свои права лучше, чем «среднестатистические россияне»
Кирилл Кольцов ушел из воронежского «Бурана»
Каждый пятый воронежец будет работать во время новогодних праздников
В Воронежской области будут судить налетчиков, бросивших связанную пенсионерку в горящем доме
Из-за бунта «желтых жилетов» упала цена экскурсий из Воронежа во Францию
На пожаре в воронежской многоэтажке погиб мужчина
На воронежской трассе водитель «Лада Приора» насмерть сбил велосипедиста
В Северном микрорайоне Воронежа из-за повреждения трубопровода отключили отопление
В Воронеже произойдет масштабное отключение теле и радиканалов
В Воронеже с заваленными снегом платными парковками придется разобраться прокуратуре
Воронежцам расскажут о традициях зимних праздников