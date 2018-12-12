2018-12-12T11:50:22+03:00
Спорт

Кирилл Кольцов ушел из воронежского «Бурана»

Знаменитому защитнику предложили контракт в КХЛ
Юрий КОЗЛОВ
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Кирилл Кольцов.Кирилл Кольцов.Фото: с сайта ХК «Буран»
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Как и следовало ожидать, маститый защитник Кирилл Кольцов, одно время лидировавший по результативности среди игроков обороны КХЛ и входивший в состав сборной России, в «Буране» не задержался. Напомним, о том, что он перешел в стан «ураганных», стало известно 14 ноября. Таким образом, в «Буране» Кольцов поиграл почти месяц – не так уж мало.

По данным источника «КП», Кольцов отправился в расположение одного из клуба КХЛ – по всей видимости, скоро он подпишет контракт.

За время пребывания в «Буране» самым удачным для Кольцова стал недавний матч с красноярским «Соколом», завершившийся победой «ураганных» - 3:1. В нем Кирилл забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Кроме того, на счету Кольцова еще четыре голевых паса. Три матча, в которых Кирилл отметился результативными передачами, завершились победами «Бурана»: домашняя игра с пермским «Молотом-Прикамье» - 4:1, трудные выигрыши на выезде у казанского «Барса» - 4:3 («ураганные» по ходу встречи уступали 0:3) и у самарских ЦСК ВВС – 5:4. И лишь один матч, где Кольцов сделал голевой пас, закончился поражением «Бурана» - «ураганных» разгромил лидер – тольяттинская «Лада» - 2:6.

Дважды Кольцов отдавал голевой пас, когда «Буран» был в большинстве – так что его использование в спецбригаде розыгрыша лишнего оправдало себя на все сто. Таким образом, пребывание именитого защитника в составе «ураганных», безусловно, пошло нашей команде на пользу – и в плане результативных действий Кирилла, да и менее опытные партнеры за это время должны были кое-чему у него научиться.

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