2018-12-12T11:40:14+03:00
Общество

Каждый пятый воронежец будет работать во время новогодних праздников

Другие же посвятят время семье, путешествиям и домашним делам
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Как оказалось, планы у респондентов, в основном, сводятся к проведению времени с близкими (40%).Как оказалось, планы у респондентов, в основном, сводятся к проведению времени с близкими (40%).Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже, как и по всей России, традиционно считается, что ночь с 31 декабря на 1 января – это семейный праздник. Поэтому большинство горожан планируют отмечать его у себя дома. О других местах, где воронежцы будут встречать 2019 год мы уже писали.

Но мы забыли задать главный вопрос: планируют ли вообще воронежцы отдыхать? Выяснила это служба исследований HeadHunter. Специалисты спросили у сотрудников компаний Воронежской области, чем они планируют заниматься в период длинных новогодних праздников.

Как оказалось, планы у респондентов, в основном, сводятся к проведению времени с близкими (40%). Вместе с тем пятая часть опрошенных (22%) планирует продолжать работать, такое же число жителей области запланировали на длинные выходные домашние дела. Отправиться в новогоднее путешествие собираются лишь 10% участников опроса.

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