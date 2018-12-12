2018-12-12T11:31:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить налетчиков, бросивших связанную пенсионерку в горящем доме

Сами преступники и устроили пожар
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Налетчики хладнокровно подожгли домНалетчики хладнокровно подожгли домФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Следователи завершили расследование жуткого убийства пенсионерки в Грибановском районе. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой», «Убийство», «Кража».

Все произошло еще в 2017 году: ночью 4 декабря трое жителей Грибановского района были у дома 79-летней жительницы села Кирсановка. Двое мужчин 34 и 39 лет залезли в дом пожилой женщины, а их 32-летний товарищ остался в автомобиле «следить за обстановкой».

34-летний мужчина в течение нескольких лет обкрадывал местные дома, а в этот раз нашел себе соучастников.

Налетчики повалили пенсионерку на пол, связали ей руки за спиной и, стали требовать деньги. Беззащитная женщина указала на сумку, где было чуть больше 9 тысяч рублей. Пока грабители считали купюры, пенсионерка попыталась позвать на помощь.

Тогда 34-летний мужчина несколько раз ударил хозяйку дома монтировкой по голове. Затем налетчики выгребли из печки на деревянный пол раскаленный древесный уголь и набросали сверху одежду - так они устроили пожар. Они бросили связанную пенсионерку в охваченном огнем доме.

Как отмечают следователи, пожилая женщина скончалась в результате острого отравления окисью углерода на фоне открытой непроникающей черепно-мозговой травмы.

- Собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала заместитель руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев и местных работодателей позвали на бесплатные тренинги понимания инвалидности
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
В Воронеже четвероклассник принес на урок пистолет отца
В центре Воронежа демонтировали советские арт-объекты
Мошенник обманывал воронежских матерей из тюрьмы в Республике Алтай
Воронежский заповедник стал лауреатом Национальной экологической премии
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
Гоп-стоп восьмидесятого уровня: охотник за мелочью направил на воронежца ружье
Воронежские самбистки завоевали два серебра на первенстве и чемпионате ЦФО
Воронежцы знают свои права лучше, чем «среднестатистические россияне»
В Воронежской области «ГАЗель», угодившую в ливневку, вызволяли с помощью подъемного крана
Кирилл Кольцов ушел из воронежского «Бурана»
Каждый пятый воронежец будет работать во время новогодних праздников
Из-за бунта «желтых жилетов» упала цена экскурсий из Воронежа во Францию
На пожаре в воронежской многоэтажке погиб мужчина
На воронежской трассе водитель «Лада Приора» насмерть сбил велосипедиста
В Северном микрорайоне Воронежа из-за повреждения трубопровода отключили отопление
В Воронеже произойдет масштабное отключение теле и радиканалов
В Воронеже с заваленными снегом платными парковками придется разобраться прокуратуре
Воронежцам расскажут о традициях зимних праздников