2018-12-12T11:31:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить налетчиков, бросивших связанную пенсионерку в горящем доме

Сами преступники и устроили пожар
Олег ИВАНОВ
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Налетчики хладнокровно подожгли домНалетчики хладнокровно подожгли домФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Следователи завершили расследование жуткого убийства пенсионерки в Грибановском районе. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой», «Убийство», «Кража».

Все произошло еще в 2017 году: ночью 4 декабря трое жителей Грибановского района были у дома 79-летней жительницы села Кирсановка. Двое мужчин 34 и 39 лет залезли в дом пожилой женщины, а их 32-летний товарищ остался в автомобиле «следить за обстановкой».

34-летний мужчина в течение нескольких лет обкрадывал местные дома, а в этот раз нашел себе соучастников.

Налетчики повалили пенсионерку на пол, связали ей руки за спиной и, стали требовать деньги. Беззащитная женщина указала на сумку, где было чуть больше 9 тысяч рублей. Пока грабители считали купюры, пенсионерка попыталась позвать на помощь.

Тогда 34-летний мужчина несколько раз ударил хозяйку дома монтировкой по голове. Затем налетчики выгребли из печки на деревянный пол раскаленный древесный уголь и набросали сверху одежду - так они устроили пожар. Они бросили связанную пенсионерку в охваченном огнем доме.

Как отмечают следователи, пожилая женщина скончалась в результате острого отравления окисью углерода на фоне открытой непроникающей черепно-мозговой травмы.

- Собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала заместитель руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Елена Андрикевич.

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