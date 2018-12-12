Из-за бунта «желтых жилетов» упала цена экскурсий из Воронежа во Францию

СЕГОДНЯ 10:59 2018-12-12T11:00:37+03:00

Рассказываем, как изменились цены на другие услуги в нашем городе за последний месяц

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Мы уже рассказывали, как изменили цены на продукты да и прочие товары за ноябрь 2018 года. Но как сообщает Воронежстат, стоимость услуг также не стоит на месте. К слову, с начала года средняя их стоимость выросла на 2,4%.

Однако в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается небольшое снижение - на 0,1%. С чем это связано? Быть может с тем, что работники стали просить чуть меньшие суммы за ремонта жилищ, снизилась стоимость и проезда в поездах дальнего следования, а также экскурсионных поездок во Францию и Китай (на 4.5–13.4 %).

Объяснить снижение интереса, а соответственно и спроса на Францию можно легко тем, что сейчас там демонстранты в желтых жилетах продолжают бастовать.

Но вернемся к делам воронежским. Ведь вместе с тем в ноябре существенно поднялась стоимость проезда в междугородных автобусах, экскурсионных поездок на автобусах по городам Европы, кроме уже упомянутой Франции, ремонта холодильников, первичного приема у врача-специалиста и стоматолога (на 3.8–8.8 %).