Из-за бунта «желтых жилетов» упала цена экскурсий из Воронежа во Францию
Мы уже рассказывали, как изменили цены на продукты да и прочие товары за ноябрь 2018 года. Но как сообщает Воронежстат, стоимость услуг также не стоит на месте. К слову, с начала года средняя их стоимость выросла на 2,4%.
Однако в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается небольшое снижение - на 0,1%. С чем это связано? Быть может с тем, что работники стали просить чуть меньшие суммы за ремонта жилищ, снизилась стоимость и проезда в поездах дальнего следования, а также экскурсионных поездок во Францию и Китай (на 4.5–13.4 %).
Объяснить снижение интереса, а соответственно и спроса на Францию можно легко тем, что сейчас там демонстранты в желтых жилетах продолжают бастовать.
Но вернемся к делам воронежским. Ведь вместе с тем в ноябре существенно поднялась стоимость проезда в междугородных автобусах, экскурсионных поездок на автобусах по городам Европы, кроме уже упомянутой Франции, ремонта холодильников, первичного приема у врача-специалиста и стоматолога (на 3.8–8.8 %).