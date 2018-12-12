На пожаре в воронежской многоэтажке погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:41 2018-12-12T10:43:52+03:00

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11 декабря примерно в 17:47 в дежурную часть ГУ МЧС России по Воронежской области горожане сообщили о пожаре на улице Туполева. Пламя охватило часть помещения и домашние вещи на площади 4 кв.м. Бороться с огнем в квартире пятиэтажного дома сразу же выехали три пожарные машины и 12 спасателей. В итоге устранить пожар удалось в 18:09.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на пожаре погиб 53-летний мужчина. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

- Часто причиной пожаров с гибелью людей становится неосторожность при курении. Это является результатом того, что многие «курильщики» имеют опасную привычку ходить в комнате с зажженной сигаретой, курить сидя за столом или в кресле, или вообще лежа на кровати. Искра или окурок незаметно падают на тканевое покрытие, которым устлан пол, обшита мебель или на белье. Как результат, впоследствии вещи начинают тлеть, а едкий дым постепенно заполняет дом. Во избежание пожара будьте осторожны во время курения, - предупреждают спасатели.